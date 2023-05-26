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عبد المسيح لـ"الجديد": زياد بارود وجهاد أزعور على لائحة التيار الوطني الحر واتصور أن بارود لا يلقى نفس الدعم من قوى المعارضة بالمقارنة مع أزعور

Lebanon 24
26-05-2023 | 08:18
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الجميّل: علاقتي جيّدة مع زياد بارود ونعمة افرام وجهاد أزعور وقائد الجيش وترايسي شمعون وزياد حايك وكل الأسماء التي تُطرح وبمعزل عن علاقتي الشخصية بهذه الأسماء فخياري هو الذي يجمع الكل وما تجمع عليه المعارضة سيكون خياري
lebanon 24
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