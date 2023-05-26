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وزارة الدفاع السودانية تدعو الجنود المتقاعدين والمواطنين إلى التوجه لأقرب نقطة عسكرية لتسليحهم بهدف الدفاع عن النفس

Lebanon 24
26-05-2023 | 08:45
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