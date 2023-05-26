ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء هنأ اللبنانيين بعيد المقاومة ولتحرير: إن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعا ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها

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