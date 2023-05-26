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ميقاتي: يتزامن انعقاد جلستنا اليوم مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه

Lebanon 24
26-05-2023 | 08:59
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