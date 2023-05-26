ميقاتي: لقد مر أكثر من ستة اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب

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