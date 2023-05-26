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ميقاتي: لقد مر أكثر من ستة اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب

Lebanon 24
26-05-2023 | 08:59
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