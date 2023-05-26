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ميقاتي: إزاء هذا الوضع هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي ام السادة النواب هم المسؤولون؟

Lebanon 24
26-05-2023 | 09:00
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ميقاتي في ملف حاكمية مصرف لبنان: أسهل شيء ان نقول اليوم لنقيل الحاكم ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب
lebanon 24
26/05/2023 18:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: المطلوب ممن يطرح السؤال اذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس ان يجيب اولا على السؤال لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟
lebanon 24
26/05/2023 18:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة سعودية للبنان للقمة العربية.. وميقاتي للوزراء: ما العمل إذا ما طال الشغور الرئاسي؟
lebanon 24
26/05/2023 18:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ​الحكومة تحمل حلولاً ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام ولا يجب أن نلقي اللوم على بعضنا البعض ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة
lebanon 24
26/05/2023 18:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
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