ميقاتي: المطلوب ممن يطرح السؤال اذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس ان يجيب اولا على السؤال لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟

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