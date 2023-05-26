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ميقاتي: في ملف حاكمية مصرف لبنان كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولا وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع احكام القانون اللبناني

Lebanon 24
26-05-2023 | 09:07
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ميقاتي في ملف حاكمية مصرف لبنان: أسهل شيء ان نقول اليوم لنقيل الحاكم ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب
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