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الرئيس الأميركي جو بايدن يؤكد أن محادثات سقف الدين العام تسير بشكل جيد

Lebanon 24
26-05-2023 | 18:25
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