Advertisement

أخبار عاجلة

حركة طالبان: شخصان لقيا حتفهما وأصيب آخرون بعد تبادل إطلاق النار بين حرس الحدود الإيراني ومقاتلي طالبان (الشرق)

Lebanon 24
27-05-2023 | 12:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حكومة طالبان الأفغانية تتهم جنودا إيرانيين بـ"المبادرة بإطلاق النار على الحدود" (الشرق)
lebanon 24
27/05/2023 21:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى في اشتباكات بين طالبان وحرس الحدود الإيراني
lebanon 24
27/05/2023 21:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتبادلان اتهامات خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جدة وعدم الالتزام ببنوده (الشرق)
lebanon 24
27/05/2023 21:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهام بإطلاق النار عبر الحدود
lebanon 24
27/05/2023 21:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:49 | 2023-05-27
14:28 | 2023-05-27
14:25 | 2023-05-27
13:45 | 2023-05-27
13:33 | 2023-05-27
13:28 | 2023-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website