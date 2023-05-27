النائب الياس حنكش لـLBCI: كنا بحاجة كقوى معارضة لتوسيع نطاق الأصوات لمرشحنا لذلك قمنا بالتواصل مع الجميع وفي الأيام المُقبلة ستتبلور المواقف في الملف الرئاسي

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