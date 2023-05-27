معلومات "الجديد": أزعور كان قد التقى جبران باسيل وسامي الجميل وسمير جعجع وفؤاد السنيورة وتمشى مع الرئيس بري في عين التينة والتواصل قائم مع قوى التغيير واللقاء الديمقراطي

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