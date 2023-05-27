معلومات "الجديد": بري خلال "كزدورة " حديقة عين التينة مع جهاد ازعور يبلغه بالتالي: لا شيء ضدك لكن نحن كثنائي لدينا مرشحنا الطبيعي سليمان فرنجية ومتمسكون به وروح شوف طريقك

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