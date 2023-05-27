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إطلاق نار يستهدف طائرة مروحية لقوات الاحتلال في أجواء مخيم جنين (القدس الاخبارية)

Lebanon 24
27-05-2023 | 14:28
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