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أخبار عاجلة
إطلاق نار يستهدف طائرة مروحية لقوات الاحتلال في أجواء مخيم جنين (القدس الاخبارية)
Lebanon 24
27-05-2023
|
14:28
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