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مستشار وزير الدفاع الأوكراني للجزيرة: الهجمات بالأراضي الروسية ليست ضمن هجومنا المضاد بل يقوم بها مواطنون روس
Lebanon 24
27-05-2023
|
16:20
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