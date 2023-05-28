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بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية مع أوكرانيا "لضمان الحركة السريعة لكل من المركبات العسكرية والمدنية والبضائع"

Lebanon 24
28-05-2023 | 00:56
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