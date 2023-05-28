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لافروف يصف خطط الدول الغربية لتزويد كييف بمقاتلات جوية بأنها غير مقبولة

Lebanon 24
28-05-2023 | 04:42
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