30
o
بيروت
30
o
طرابلس
19
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حاكم إقليم دارفور في السودان: أدعو المواطنين في دارفور لحمل السلاح لحماية الممتلكات (الشرق)
Lebanon 24
28-05-2023
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم إقليم دارفور يدعو المواطنين لحمل السلاح للدفاع عن الممتلكات (العربية)
Lebanon 24
حاكم إقليم دارفور يدعو المواطنين لحمل السلاح للدفاع عن الممتلكات (العربية)
28/05/2023 14:59:54
28/05/2023 14:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي بالحرية والتغيير: دعوة حاكم دارفور لتسليح المواطنين ستدخل الإقليم في حرب أهلية (العربية)
Lebanon 24
قيادي بالحرية والتغيير: دعوة حاكم دارفور لتسليح المواطنين ستدخل الإقليم في حرب أهلية (العربية)
28/05/2023 14:59:54
28/05/2023 14:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم إقليم دارفور: نجدد دعواتنا الصادقة لضبط النفس واللجوء إلى الحلول السلمية (الشرق)
Lebanon 24
حاكم إقليم دارفور: نجدد دعواتنا الصادقة لضبط النفس واللجوء إلى الحلول السلمية (الشرق)
28/05/2023 14:59:54
28/05/2023 14:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني لسكاي نيوز عربية: قادرون على السيطرة على الوضع في إقليم دارفور
Lebanon 24
الجيش السوداني لسكاي نيوز عربية: قادرون على السيطرة على الوضع في إقليم دارفور
28/05/2023 14:59:54
28/05/2023 14:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
Lebanon 24
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
16:40 | 2023-05-27
27/05/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة مثيرة ولكن الجمهور ينتقد "حنكها".. هكذا بدت (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة مثيرة ولكن الجمهور ينتقد "حنكها".. هكذا بدت (فيديو)
12:24 | 2023-05-27
27/05/2023 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يعاود ارتفاعه.. اليكم تسعيرته عصراً
Lebanon 24
الدولار يعاود ارتفاعه.. اليكم تسعيرته عصراً
08:13 | 2023-05-27
27/05/2023 08:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
23:15 | 2023-05-27
27/05/2023 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
03:15 | 2023-05-28
28/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:40 | 2023-05-28
الكرملين: هناك حرب ضد روسيا على جميع الجبهات لكننا سنواصل العمل على تحقيق مصالحنا (الشرق)
07:37 | 2023-05-28
لافروف: تزويد أوكرانيا بالأسلحة تصعيد غير مقبول كما أن بعض "العقلاء" في الغرب يدركون ذلك (الشرق)
07:36 | 2023-05-28
قصف كثيف متبادل بين الجيش والدعم السريع في ضاحية الحلفايا شمالي الخرطوم بحري (الجزيرة)
07:06 | 2023-05-28
الجيش السوداني: نؤكد التزامنا باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية الموقعة في جدة (الجزيرة)
06:51 | 2023-05-28
الجيش السوداني: نؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جدة والذي ينتهي مساء غد ونبحث إمكانية تمديده (الجزيرة)
06:34 | 2023-05-28
الجيش السوداني يعلن استعداده لتمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع (العربية)
فيديو
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
28/05/2023 14:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
28/05/2023 14:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
28/05/2023 14:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact