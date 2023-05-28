Advertisement

أخبار عاجلة

4 ساعات متبقية على إغلاق مراكز الاقتراع وتوقعات بعدم التمديد (الحدث)

Lebanon 24
28-05-2023 | 06:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إغلاق مراكز وصناديق الاقتراع في عموم تركيا
lebanon 24
28/05/2023 15:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات التركية تشهد إقبالا كبيرا قبيل إغلاق مراكز الاقتراع
lebanon 24
28/05/2023 15:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إقبال خجول للناخبين بعد دقائق من فتح مراكز الاقتراع في اسطنبول (الحدث)
lebanon 24
28/05/2023 15:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع في إسطنبول (الشرق)
lebanon 24
28/05/2023 15:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:40 | 2023-05-28
07:37 | 2023-05-28
07:36 | 2023-05-28
07:06 | 2023-05-28
06:51 | 2023-05-28
06:34 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website