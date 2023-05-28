أبو الحسن لـ"الجديد": بيننا وبين سليمان فرنجية علاقة احترام ولكن وليد جنبلاط لن يسير بأي مرشح لا يحظى بموافقة مسيحية وعربية ولا علاقة لتيمور برفض ترشيح فرنجية

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