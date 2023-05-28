Advertisement

أخبار عاجلة

الأمين العام لحلف الناتو: نحث كوسوفو على عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتجنب تصعيد الوضع مع صربيا (الشرق)

Lebanon 24
28-05-2023 | 09:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن: إجراءات كوسوفو أدت لتصعيد التوترات بشكل حاد وتقوض جهودنا لتطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا (الجزيرة)
lebanon 24
28/05/2023 19:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لـ"الناتو": فنلندا تنضم رسميا إلى الحلف غدا الثلاثاء
lebanon 24
28/05/2023 19:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بيلاروس: لو لم تبدأ العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في شباط العام الماضي فإن الوضع كان يسير للأسوأ (الشرق)
lebanon 24
28/05/2023 19:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الناتو يحث كوسوفو على تهدئة التوترات مع صربيا
lebanon 24
28/05/2023 19:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2023-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2023-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2023-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:04 | 2023-05-28
11:49 | 2023-05-28
11:46 | 2023-05-28
11:42 | 2023-05-28
11:40 | 2023-05-28
11:33 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website