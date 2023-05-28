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"الحدث" نقلاً عن وسائل إعلام تركية: مع فرز نحو 10% من أصوات المقترعين أردوغان يتقدم على كليتشدار إلى الرئاسة

Lebanon 24
28-05-2023 | 10:49
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