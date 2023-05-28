Advertisement

أخبار عاجلة

أنصار أردوغان يبدأون الاحتفالات مع تقدمه في الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
28-05-2023 | 12:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنصار أردوغان يحتفلون بعد تقدمه في ننائج الانتخابات الرئاسية
lebanon 24
28/05/2023 21:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأناضول: أردوغان يتقدم على كيليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 43 % من الأصوات
lebanon 24
28/05/2023 21:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات الرئاسية التركية... تقدم ملحوظ لأردوغان في المناطق التي وقع فيها الزلزال
lebanon 24
28/05/2023 21:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يحسم أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية من الجولة الأولى؟
lebanon 24
28/05/2023 21:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:30 | 2023-05-28
13:28 | 2023-05-28
13:27 | 2023-05-28
13:26 | 2023-05-28
13:25 | 2023-05-28
13:21 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website