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الهيئة العليا للانتخابات التركية: حتى اللحظة تم فرز 75.42 بالمئة من الصناديق، وعليه فإن أصوات أردوغان 53.41 بالمئة، مقابل 46.59 بالمئة لقليجدار أوغلو

Lebanon 24
28-05-2023 | 13:06
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