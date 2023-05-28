الهيئة العليا للانتخابات التركية: حتى اللحظة تم فرز 75.42 بالمئة من الصناديق، وعليه فإن أصوات أردوغان 53.41 بالمئة، مقابل 46.59 بالمئة لقليجدار أوغلو

Lebanon 24