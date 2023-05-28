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الرئاسة الإيرانية: رئيسي يبارك لأردوغان إعادة انتخابه رئيسا لتركيا ويعتبر ذلك تجديدا لثقة الشعب التركي به

Lebanon 24
28-05-2023 | 14:22
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