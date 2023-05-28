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سعادة الشامي: هناك قرار على الحكومة ان تتخذه في شأن حاكم مصرف لبنان وقلت ان الاستقالة الحلّ الأفضل وان لم تحصل الاستقالة فعلى الاقلّ تنحّي الحاكم عن مركز القرار (LBCI)

Lebanon 24
28-05-2023 | 14:37
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ميقاتي في ملف حاكمية مصرف لبنان: أسهل شيء ان نقول اليوم لنقيل الحاكم ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب
lebanon 24
29/05/2023 01:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بسام مولوي: قرار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بحاجة لقرار بأغلبية الثلثين في الحكومة وبرأيي الأفضل أن يعين رئيس الجمهورية الحاكم الجديد فالقانون يمنح نائب الحاكم الأول مهام الحاكم كاملة
lebanon 24
29/05/2023 01:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سعادة الشامي: أتمنى الا تكون الاتهامات بحق سلامة صحيحة وذلك لمصلحة البلاد لأنه في العالم كلّه لم يتهم حاكم مصرف مركزي بما اتهم به سلامة
lebanon 24
29/05/2023 01:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الشامي: بالاجتماع التشاوري قلت انني مؤمن بقرينة البراءة ولكن نظرا لحساسية الموقع والاتهامات الجدية تمنيت ان يستقيل حاكم المركزي.. ولكن غالبية الوزراء ومن ضمنهم وزراء الثنائي الشيعي كانوا يسألون عن تداعيات الاستقالة
lebanon 24
29/05/2023 01:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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