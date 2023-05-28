سعادة الشامي: هناك قرار على الحكومة ان تتخذه في شأن حاكم مصرف لبنان وقلت ان الاستقالة الحلّ الأفضل وان لم تحصل الاستقالة فعلى الاقلّ تنحّي الحاكم عن مركز القرار (LBCI)

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