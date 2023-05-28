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سعادة الشامي: عندما صدرت مذكرة التوقيف من القضاء الفرنسي ومن ثمّ الانتربول طلبت عقد جلسة لمجلس الوزراء ولكن النصاب لم يكن متوفّرا بسبب قمّة جدّة وتمّ عقد لقاء تشاوري وفي هذا الاجتماع طرح موضوع سلامة

Lebanon 24
28-05-2023 | 14:40
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الشامي: بالاجتماع التشاوري قلت انني مؤمن بقرينة البراءة ولكن نظرا لحساسية الموقع والاتهامات الجدية تمنيت ان يستقيل حاكم المركزي.. ولكن غالبية الوزراء ومن ضمنهم وزراء الثنائي الشيعي كانوا يسألون عن تداعيات الاستقالة
lebanon 24
29/05/2023 01:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضي قبلان يطلب من القضاء الفرنسي ملف سلامة والذي على أساسه أصدر مذكرة التوقيف بحقه
lebanon 24
29/05/2023 01:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات mtv: في اللقاء التشاوري تمّ البحث باستفاضة في مذكرة الإنتربول بحق سلامة وجرى الاتفاق على حماية مؤسسات الدولة والالتزام بما يقرره القضاء اللبناني
lebanon 24
29/05/2023 01:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء تشاوري بين ميقاتي والوزراء وهذا ما تم التوافق عليه في الاجتماع.. فماذا عن جلسة مجلس الوزراء؟
lebanon 24
29/05/2023 01:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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