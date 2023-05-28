23
o
بيروت
24
o
طرابلس
14
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بوتين لأردوغان: انتصارك دليلٌ واضحٌ على دعم الشعب التركي لسياستك الخارجيّة المستقلّة
Lebanon 24
28-05-2023
|
15:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الإيرانية: رئيسي يبارك لأردوغان إعادة انتخابه رئيسا لتركيا ويعتبر ذلك تجديدا لثقة الشعب التركي به
Lebanon 24
الرئاسة الإيرانية: رئيسي يبارك لأردوغان إعادة انتخابه رئيسا لتركيا ويعتبر ذلك تجديدا لثقة الشعب التركي به
29/05/2023 01:36:44
29/05/2023 01:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
التغريدة الأولى لأردوغان بعد "الفوز": "دعونا نبدأ القرن التركي"
Lebanon 24
التغريدة الأولى لأردوغان بعد "الفوز": "دعونا نبدأ القرن التركي"
29/05/2023 01:36:44
29/05/2023 01:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال بوتين لأردوغان بعد فوزه في انتخابات الرئاسة؟
Lebanon 24
ماذا قال بوتين لأردوغان بعد فوزه في انتخابات الرئاسة؟
29/05/2023 01:36:44
29/05/2023 01:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أول خطاب لأردوغان بعد "النصر" في الإنتخابات التركية: سنكونُ على قدر الثقة
Lebanon 24
أول خطاب لأردوغان بعد "النصر" في الإنتخابات التركية: سنكونُ على قدر الثقة
29/05/2023 01:36:44
29/05/2023 01:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
Lebanon 24
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
04:26 | 2023-05-28
28/05/2023 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
23:15 | 2023-05-27
27/05/2023 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
01:00 | 2023-05-28
28/05/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
03:15 | 2023-05-28
28/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمة" للمواطنين على "أوراقٍ ضرورية".. ما هي؟
Lebanon 24
"هجمة" للمواطنين على "أوراقٍ ضرورية".. ما هي؟
02:45 | 2023-05-28
28/05/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:09 | 2023-05-28
أردوغان: 85 مليون تركي فازوا اليوم والخاسر الوحيد هو التنظيمات الإرهابية
17:08 | 2023-05-28
أردوغان: تركنا الخلافات والنزاعات السياسية وراء ظهورنا وندعو إلى التوحد والتضامن
17:07 | 2023-05-28
أردوغان: سنركز على أهدافنا الوطنية وسنتوحد من أجل تحقيقها
17:07 | 2023-05-28
أردوغان: المنظمات الإرهابية هي الخاسر الوحيد في هذه الانتخابات
17:07 | 2023-05-28
أردوغان: المنتصر هو الشعب بجميع أطيافه والفائز هو الديمقراطية
17:05 | 2023-05-28
أردوغان: أريد ان أشكر شعبي سواء من انتخبنا أو صوت ضدنا
فيديو
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
29/05/2023 01:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
29/05/2023 01:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
29/05/2023 01:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact