Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: نحو 320 ألف يتجمعون هنا أمام قصر الرئاسة بأنقرة وهذا المشهد هو مشهد المحبين

Lebanon 24
28-05-2023 | 17:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: أردوغان يُغني أمام أنصاره بعد فوزه بـ"الرئاسة".. شاهدوه!
lebanon 24
29/05/2023 07:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: المشهد الذي رأيناه منذ يومين هو تحدٍّ لكل ما يشكّل دولة وهذا تأكيد من حزب الله أنه ليس بوارد النقاش مع الآخرين
lebanon 24
29/05/2023 07:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال بوتين لأردوغان بعد فوزه في انتخابات الرئاسة؟
lebanon 24
29/05/2023 07:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رسمياً.. هيئة الإنتخابات التركية تُعلن فوز أردوغان بـ"الرئاسة"
lebanon 24
29/05/2023 07:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:18 | 2023-05-29
23:11 | 2023-05-28
23:02 | 2023-05-28
22:32 | 2023-05-28
21:16 | 2023-05-28
21:12 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website