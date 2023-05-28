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التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق ومحيطها
Lebanon 24
28-05-2023
|
17:03
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