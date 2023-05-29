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أخبار عاجلة
المرصد السوري: صواريخ إسرائيلية استهدفت على دفعتين مواقع بمحيط دمشق ومطارها الدولي
Lebanon 24
29-05-2023
|
01:27
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