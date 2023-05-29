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ميقاتي اطلع من الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور على عملية تقييم مدى التزام لبنان باجراءات مكافحة تبييض الأموال

Lebanon 24
29-05-2023 | 03:24
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