ميقاتي اطلع من الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور على عملية تقييم مدى التزام لبنان باجراءات مكافحة تبييض الأموال

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