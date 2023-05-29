منصور: لبنان خضع لعملية التقييم لمدى التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لفترة 16 شهرا وهي فترة طويلة لكن هذه الاجراءات عادية وتطبق بكل دول العالم

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