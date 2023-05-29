منصور: هناك بيان سيصدر وسيوضح بعض جوانب التقرير الذي من الممكن ان يشمل بعض الثغرات التي يحتاج لبنان لمعالجتها اضافة لبعض نقاط القوة ولكن قبل نشر التقرير لا كلام اخر لنا

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