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منصور: هناك بيان سيصدر وسيوضح بعض جوانب التقرير الذي من الممكن ان يشمل بعض الثغرات التي يحتاج لبنان لمعالجتها اضافة لبعض نقاط القوة ولكن قبل نشر التقرير لا كلام اخر لنا

Lebanon 24
29-05-2023 | 03:31
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