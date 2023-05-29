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وزير خارجية أوكرانيا: هجمات المسيرات الروسية تستدعي دعما دوليا لدفاعات كييف الجوية

Lebanon 24
29-05-2023 | 04:01
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