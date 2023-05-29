Advertisement

أخبار عاجلة

ثالث هجوم جوي روسي على كييف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

Lebanon 24
29-05-2023 | 03:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هجوم جوي روسي جديد على العاصمة الأوكرانية كييف (سكاي نيوز)
lebanon 24
29/05/2023 13:53:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا وقع "الهجوم الروسي الأشرس" على كييف!
lebanon 24
29/05/2023 13:53:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ على كييف.. وأوكرانيا تدمر 40 هدفاً جوياً
lebanon 24
29/05/2023 13:53:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالذكرى السنوية لتأسيسها.. هجوم "هائل" وإسقاط 40 مسيرة روسية فوق كييف
lebanon 24
29/05/2023 13:53:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:19 | 2023-05-29
06:18 | 2023-05-29
06:16 | 2023-05-29
06:16 | 2023-05-29
06:04 | 2023-05-29
05:47 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website