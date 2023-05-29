ميشال معوض لـ"الجديد": اذا تفاهمنا على جهاد ازعور فهو يصبح مرشح نتقاطع عليه مع "التيار" وبالتالي لا يكون مرشح المعارضة بل تكون المعارضة قبلت بمرشح وسطي

Lebanon 24