Advertisement

أخبار عاجلة

النائب سكاف لـ"الجديد": وصلنا الى شبه اتفاق سيعلن غدا او بعد غد عن مرشح للمعارضة

Lebanon 24
29-05-2023 | 07:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميشال معوض لـ"الجديد": اذا تفاهمنا على جهاد ازعور فهو يصبح مرشح نتقاطع عليه مع "التيار" وبالتالي لا يكون مرشح المعارضة بل تكون المعارضة قبلت بمرشح وسطي
lebanon 24
29/05/2023 20:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن لـ"الجديد": بيننا وبين سليمان فرنجية علاقة احترام ولكن وليد جنبلاط لن يسير بأي مرشح لا يحظى بموافقة مسيحية وعربية ولا علاقة لتيمور برفض ترشيح فرنجية
lebanon 24
29/05/2023 20:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "الجديد": بري خلال "كزدورة " حديقة عين التينة مع جهاد ازعور يبلغه بالتالي: لا شيء ضدك لكن نحن كثنائي لدينا مرشحنا الطبيعي سليمان فرنجية ومتمسكون به وروح شوف طريقك
lebanon 24
29/05/2023 20:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حنكش لـ"الجديد": اللقاء بين فرنجية والبخاري يأتي ضمن سياق طبيعي لمرشح رئاسي وخصوصاً بعد الإتفاق السعودي - الإيراني الذي أعاد خلق الأوراق وأعتقد أن هذا اللقاء "عادي" ضمن لقاءات السفير
lebanon 24
29/05/2023 20:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:42 | 2023-05-29
12:41 | 2023-05-29
12:00 | 2023-05-29
11:58 | 2023-05-29
11:02 | 2023-05-29
10:49 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website