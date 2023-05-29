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المبعوث الخاص للبرهان للجزيرة: الجيش قادر الآن على الحسم وساعة الصفر يفكر فيها مليا ليقلل الخسائر بين المدنيين

Lebanon 24
29-05-2023 | 09:21
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