Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: لدي شعور جيد بشأن أفق تمرير اتفاق رفع سقف الدين في الكونغرس (الشرق)

Lebanon 24
29-05-2023 | 14:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: إدارة بايدن تعيد إحياء خطة طوارئ 2011 حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الدين (العربية)
lebanon 24
29/05/2023 23:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: اجتماع أمس مع قادة الكونغرس بشأن سقف الدين كان بناء (الجزيرة)
lebanon 24
29/05/2023 23:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يعبر عن ثقته في إقرار الكونغرس لاتفاق سقف الديون
lebanon 24
29/05/2023 23:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التوصل إلى "اتفاق مبدئي" بشأن سقف الدين في أميركا.. هذه تفاصيله
lebanon 24
29/05/2023 23:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:34 | 2023-05-29
16:31 | 2023-05-29
16:28 | 2023-05-29
16:21 | 2023-05-29
15:11 | 2023-05-29
15:09 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website