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بايدن: أجريت محادثات مع أردوغان تناولت مسألة طائرات "F16" وانضمام السويد للناتو (الشرق)

Lebanon 24
29-05-2023 | 15:11
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