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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يهنئ هاتفيا أردوغان بالفوز في الانتخابات (الأناضول)

Lebanon 24
29-05-2023 | 16:34
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