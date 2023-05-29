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بيان سعودي أميركي: وقف نار طويل الأمد بالسودان يتطلب انسحاب القوات من المناطق المأهولة

Lebanon 24
29-05-2023 | 17:18
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