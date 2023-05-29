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إعلام إسرائيلي: الجيش يمشط كريات أربع بالضفة الغربية بحثا عن منفذي إطلاق النار

Lebanon 24
29-05-2023 | 17:43
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