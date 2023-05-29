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التحكم المروري: 3 قتلى و12 جريحاً في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
29-05-2023
|
23:48
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