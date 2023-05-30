وزير العدل عن تعيين محامين ممثلين للدولة اللبنانية في الدعوى القضائية بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: مضينا العقود وهي لا تزال سارية المفعول وانا متمسك بها ولن أتراجع عنها

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