وزير الخارجية الإيرانية لـ"لوفيغارو": أجرينا محادثات غير رسمية مع أميركا بشأن النووي عبر وسطاء وهناك إمكانية كبيرة لتنفيذ مشاريع اقتصادية مع السعودية

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