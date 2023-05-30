مولوي: دعم السعودية للأجهزة الأمنية اللبنانية يؤدي الى حسن أدائها وتتطورها تكنولوجياً ولوجيستياً ونؤكد ثباتنا بوجه من يحاول أن يخلق أي خلل في العلاقات والسياحة لن تتأثر

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