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وزارة الدفاع الروسية: الدول الغربية تُطالب كييف بتغيير استراتيجيتها وشنّ هجوم واسع ضدّ روسيا

Lebanon 24
30-05-2023 | 06:24
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