Advertisement

أخبار عاجلة

القاضي طنوس مشلب بعد ردّ الطّعون المتعلقة بإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة: الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم إبطال القانون والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا ونحن لا نحمي أحداً

Lebanon 24
30-05-2023 | 07:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مولوي: الحكومة وعدت بالبيان الوزاري بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، ودعوة الهيئات الناخبة إجراء إداري أيضاً بدأ منذ تشرين الثاني الماضي ونلتزم بالفترة القانونية مهما كانت "قصيرة" وسنقوم بكافّة الخطوات العملية تطبيقاً للقانون
lebanon 24
30/05/2023 16:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دخل إلى مكتب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان دون وكيله القانوني (الجديد)
lebanon 24
30/05/2023 16:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
محللون يكشفون.. لهذه الأسباب خسرت المعارضة التركية الإنتخابات البرلمانيّة
lebanon 24
30/05/2023 16:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لسانك مرآة صحتك العامة.. إليك الأسباب
lebanon 24
30/05/2023 16:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:27 | 2023-05-30
09:19 | 2023-05-30
09:15 | 2023-05-30
08:59 | 2023-05-30
08:37 | 2023-05-30
08:31 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website