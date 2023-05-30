القاضي طنوس مشلب بعد ردّ الطّعون المتعلقة بإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة: الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم إبطال القانون والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا ونحن لا نحمي أحداً

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