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القاضي طنوس مشلب بعد ردّ الطّعون المتعلقة بإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة: الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم إبطال القانون والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا ونحن لا نحمي أحداً
Lebanon 24
30-05-2023
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07:39
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مولوي: الحكومة وعدت بالبيان الوزاري بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، ودعوة الهيئات الناخبة إجراء إداري أيضاً بدأ منذ تشرين الثاني الماضي ونلتزم بالفترة القانونية مهما كانت "قصيرة" وسنقوم بكافّة الخطوات العملية تطبيقاً للقانون
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